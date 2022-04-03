بالفيديو | 4 مصابين في احتراق محطة وقود وسط الفلوجة

أربيل (كوردستان 24)- نجحت فرق الدفاع المدني مساء الأحد في السيطرة على حريق اندلع داخل كابينة تزود بوقود الغاز وسط الفلوجة.

وبحسب الدفاع المدني فقد أتى الحريق على كرفانين اثنين تابعين لأفراد الحماية داخل محطة الفلوجة الأهلية لتعبئة السيارات التي تعمل على وقود الغاز.

وأخلت فرق الدفاع المدني أربعة مصابين تم نقلهم إلى مستشفى الفلوجة العام، وطوقت وعزلت النيران وأبعدت خطر انتشارها الى الخزانات المحطة الرئيسية.

وقال مصدر محلي إن رجال الإطفاء أخمدوا الحريق، فيما فتحت الجهات المعنية تحقيقاً لمعرفة أسباب اندلاعه.