اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بسبب مخاوف الإمدادات

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط النفط الامدادات

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم الاثنين مع استمرار المخاوف من قلة المعروض حتى مع تطلع المستثمرين إلى سحب إمدادات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية من الدول المستهلكة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.09 في المئة إلى 104.48 دولار للبرميل بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 99.30 دولار للبرميل مرتفعا ثلاثة سنتات أو 0.03 في المئة.

وانخفضت التعاقدات الآجلة لكل من الخامين دولارا في بداية التعاملات بالأسواق اليوم الاثنين، بحسب ما نشرت "رويترز".

وتراجعت أسعار النفط نحو 13 في المئة الأسبوع الماضي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيتم سحب ما يصل إلى مليون برميل يوميًا من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي لمدة ستة أشهر تبدأ في مايو أيار. وقال بايدن إن هذا السحب، وهو الثالث في الأشهر الستة الماضية، سيكون بمثابة جسر حتى يتمكن المنتجون المحليون من تعزيز الإنتاج وإعادة التوازن إلى العرض مع الطلب.

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