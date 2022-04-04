سیاسة

الخارجية الإيرانية: سنعود الى فيينا فقط لإتمام الاتفاق حول النووي

author_image سوار أحمد
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري (وسط) يغادر فندق "باليه كوبورغ" في فيينا في 11 آذار/مارس 2022 - الصورة لفرانس 24
كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري (وسط) يغادر فندق "باليه كوبورغ" في فيينا في 11 آذار/مارس 2022 - الصورة لفرانس 24
إيران سعيد الخطيب ايران فيينا

أربيل (كوردستان 24)- أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين أن إيران ستعود إلى فيينا فقط لإتمام الاتفاق النووي مع القوى العظمى.

وقال في مؤتمره الصحافي الأسبوعي في طهران "لن نعود إلى فيينا لإجراء مفاوضات جديدة لكن لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول النووي. يجب إذًا انتظار ردّ واشنطن" على القضايا العالقة.

وأضاف "في الوقت الراهن، لم نحصل على رد نهائي من جانب واشنطن. إذا أجابت واشنطن على القضايا العالقة، يمكننا حينئذ الذهاب إلى فيينا في أقرب وقت ممكن".

تجري إيران في العاصمة النمساوية مفاوضات مع الصين وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي أتاح رفع عقوبات عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات شديدة.

وتجري الولايات المتحدة مباحثات بشكل غير مباشر مع إيران في فيينا، عبر وسيط من الاتحاد الأوروبي.

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