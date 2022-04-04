ریاضة

استقالة رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بعد وداع تصفيات كأس العالم

author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترکیا تركيا قطر كاس العالم

أربيل (كوردستان 24)- استقال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم نهاد أوزدمير من منصبه وذلك بعد نحو أسبوعين من الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر هذا العام.

ويشغل أوزدمير منصبه منذ حزيران يونيو 2019، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته الممتدة لعامين بعد شهرين.

وسبق أن تعرض رئيس الاتحاد البالغ عمره 71 عاماً لانتقادات حادة بسبب فشله في التوصل لاتفاق مع الشبكات التلفزيونية للمواسم المقبلة.

وانتهت آمال تركيا في المشاركة في كأس العالم الشهر الماضي بعد الخسارة أمام البرتغال، لتخفق للمرة الخامسة على التوالي في الوصول إلى نهائيات المسابقة.

واستمتعت تركيا بالوصول بشكل مفاجئ إلى قبل نهائي كأس العالم 2002، في ظهورها الأخير بالنهائيات، لكنها خسرت 1-صفر أمام البرازيل قبل أن تفوز 3-2 على كوريا الجنوبية التي شاركت في تنظيم المسابقة، لتحتل المركز الثالث.

موضوعات ذات صلة
العالم

واشنطن تتحدث عن انسحاب ثلثي القوات الروسية من محيط كييف
  1 ساعة
العالم

بايدن: فلاديمير بوتين "مجرم حرب"
  1 ساعة
العراق

العثور على مقبرة جماعية في النجف
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف