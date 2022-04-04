استقالة رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم بعد وداع تصفيات كأس العالم

أربيل (كوردستان 24)- استقال رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم نهاد أوزدمير من منصبه وذلك بعد نحو أسبوعين من الإخفاق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقرر إقامتها في قطر هذا العام.

ويشغل أوزدمير منصبه منذ حزيران يونيو 2019، وكان من المفترض أن تنتهي ولايته الممتدة لعامين بعد شهرين.

وسبق أن تعرض رئيس الاتحاد البالغ عمره 71 عاماً لانتقادات حادة بسبب فشله في التوصل لاتفاق مع الشبكات التلفزيونية للمواسم المقبلة.

وانتهت آمال تركيا في المشاركة في كأس العالم الشهر الماضي بعد الخسارة أمام البرتغال، لتخفق للمرة الخامسة على التوالي في الوصول إلى نهائيات المسابقة.

واستمتعت تركيا بالوصول بشكل مفاجئ إلى قبل نهائي كأس العالم 2002، في ظهورها الأخير بالنهائيات، لكنها خسرت 1-صفر أمام البرازيل قبل أن تفوز 3-2 على كوريا الجنوبية التي شاركت في تنظيم المسابقة، لتحتل المركز الثالث.