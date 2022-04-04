اقتصاد

أعلى محكمة في العراق تحسم دعوى بشأن رفع سعر صرف الدولار

سبق أن قال البنك المركزي العراقي إن سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية "مستقر"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق المحكمة الاتحادية سعر صرف الدولار

أربيل (كوردستان 24)- قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى المقامة ضد رفع سعر الصرف، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وقال التلفزيون الرسمي إن المحكمة الاتحادية العليا ردت الدعوى الخاصة بإعادة صرف الدولار مقابل العملة المحلية إلى سعره السابق.

وسبق أن قال البنك المركزي العراقي إن سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية "مستقر"، وأشار إلى أنه لا توجد أي نوايا لتغييره.

وقرر البنك المركزي في أواخر عام 2020 تعديل سعر صرف الدولار ليكون 145 ألف دينار مقابل كل 100 دولار، كذلك أشار لاحقاً إلى أن أي تغيير غير مدروس في سعر صرف الدولار من شأنه أن يؤدي إلى ركود اقتصادي ويربك الأسواق المحلية.

 

 

 

 

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