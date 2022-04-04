أمن

ضربتان جويتان تسوّيان عدداً من "أنفاق الموت" بالأرض في نينوى

نفذت الطائرات ضربتين جويتين على نفقين أسفرتا عن قتل الإرهابيين الذين كانوا بداخلهما
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق العراق نينوى داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الجيش العراقي اليوم الاثنين عن تفاصيل الهجوم الانتحاري الذي استهدف قواته انطلاقاً من أحد الأنفاق إلى الجنوب من الموصل.

وقال الجيش في بيان تلقته كوردستان 24، إن "قوة من اللواء 75 في الفرقة 16 ضمن قيادة عمليات نينوى نفذت واجب بحث وتفتيش في سلسلة جبال نويگيط جنوب غربي نينوى، ولاحظت مجموعة من الأنفاق وتم قتل أحد الإرهابيين الانتحاريين في اشتباك".

وأضاف أن "إرهابياً انتحارياً فجر نفسه داخل أحد الأنفاق، مما تسبب بإصابات طفيفة لاثنين من الضباط واثنين من المراتب".

وجاء في البيان "بعدها أوعزت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة للقوة بالانسحاب والابتعاد عن الإنفاق، لكي تقوم طائرات القوة الجوية بتنفيذ المعالجة التي بدورها نفذت ضربتين جويتين على نفقين، أسفرتا عن قتل الإرهابيين الذين كانوا بداخلهما".

 

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