العثور على مقبرة جماعية في النجف

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات المختصة في النجف، العثور على مقبرة جماعية قرب أحد المجمعات قيد الإنشاء يعتقد أنها تعود إلى فترة الانتفاضة الشعبية ضد النظام السابق في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وبحسب ديوان محافظة النجف، فقد باشر ممثلون من المركز المختص في قيادة الشرطة والأدلة الجنائية وكادر شعبة المقابر الجماعية في مديرية شهداء النجف بالتقصي الأولي عن الرفات.

وأوضح مسؤول شعبة المقابر الجماعية حيدر خطار أن فريق العمل توقف عن البحث لحين وصول فريق المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء إلى الموقع للبحث والتفتيش بشكل فني ودقيق.

وأضاف أن المقبرة تقع قرب الطريق الحولي الجنوبي بالقرب من الرضوية.