بايدن: فلاديمير بوتين "مجرم حرب"

أربيل (كوردستان 24)- وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" وذلك على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن بايدن قوله إنه سيدعو إلى عقد محاكمة مختصة بجرائم الحرب، مع تصاعد الغضب العالمي بسبب مقتل مدنيين في بلدة بوتشا الأوكرانية.

إلى ذلك، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن الولايات المتحدة ستطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، بعد أن اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل عشرات المدنيين في بلدة بوتشا.

ويمكن لأغلبية الثلثين في الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً تعليق عضوية أي دولة في المجلس لارتكابها انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان أثناء عضويتها.

ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في 24 شباط فبراير، تبنى المجلس قرارين يدينان روسيا بموافقة ما لا يقل عن 140 صوتاً.