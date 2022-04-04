سیاسة

واشنطن تتحدث عن انسحاب ثلثي القوات الروسية من محيط كييف

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شنت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 شباط فبراير 2022
شنت روسيا حربها على أوكرانيا في 24 شباط فبراير 2022
العالم روسيا أوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- سحبت روسيا حوالي ثلثي قواتها من محيط كييف، مع نشر الكثير منها في بيلاروسيا، حسبما قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول قوله إن من المرجح إعادة توجيه القوات صوب شرق أوكرانيا لكن لم يتم تأكيد ذلك بعد.

إلى ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أصبح من الصعب على بلاده التفاوض مع روسيا منذ أن علمت بحجم الفظائع المزعومة التي ارتكبتها القوات الروسية على أراضيها.

ونفى الكرملين أي اتهامات تتعلق بقتل مدنيين في بوتشا.

وقال زيلينسكي فيما يحيط به جنود "هذه جرائم حرب وسيعترف العالم بأنها إبادة جماعية".

وتنفي روسيا استهداف المدنيين منذ هجومها على أوكرانيا يما تصفه بأنه "عملية عسكرية خاصة" تهدف إلى نزع السلاح جارتها.

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