سیاسة

الكاظمي من جنوب بغداد: كلنا في خندق واحد وانتماؤنا للعراق أولاً وأخيراً

"خندق الواجب، والانتماء للوطن، والدفاع عنه، والتضحية في سبيله"
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الكاظمي بين جنود عراقيين جنوب بغداد
الكاظمي بين جنود عراقيين جنوب بغداد
العراق الكاظمي جنوب بغداد

أربيل (كوردستان 24)- زار رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم الإثنين، مقر الفرقة السابعة عشرة من الجيش العراقي جنوب بغداد، وشارك عدداً من مقاتليها مائدة الإفطار من صيام أيام شهر رمضان.

وبحسب بيان أصدره مكتبه، فقد تفقّد الكاظمي مقر الفرقة وضبّاطها ومقاتليها الأبطال، واطلع على مستوى جهوزيتهم واستعداداتهم لأداء الواجب، ومفردات الضبط العسكري والالتزام بها.

وهنّأ الكاظمي المقاتلين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن "القائد العام والقادة الميدانيين والضبّاط والمراتب كلهم في خندق واحد، هو خندق الواجب، والانتماء للوطن، والدفاع عنه، والتضحية في سبيله".

وقال "يجب أن نتذكر كل تضحياتكم الكبيرة، ونشكر كل عوائل الشهداء من كل مؤسساتنا العسكرية والأمنية، ولكل شعبنا العراقي العظيم الذي لم يبخل بالدماء من أجل كرامة العراق".

ومضى يقول "انتماؤنا للعراق أولاً وأخيراً، انتماؤنا لهذا الوطن، لدجلة والفرات، لكل مواطن شريف، نحن وأنتم ننتمي لهؤلاء، وسنبقى نرفع شعارنا الدائم العراق أولاً".

وأشار إلى أن "العراق سيعود إلى مكانته التي يستحقها، وعهده المعروف بالقوة والحضور الإنساني والعالمي".

 

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