سیاسة

الرئيس بارزاني يهنئ بالذكرى السنوية لإصدار صحيفة "خبات"

"صحيفة رائدة في الدفاع عن المكاسب والإنجازات القومية والوطنية"
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الرئيس مسعود بارزاني
الرئيس مسعود بارزاني
کوردستان الرئيس مسعود بارزاني تهنئة صحيفة خبات

أربيل (كوردستان 24)- وجه الرئيس مسعود بارزاني اليوم الاثنين رسالة تهنئة بمناسبة مرور ثلاثة وستين عاماً على إصدار صحيفة "خبات".

وفيما يلي نص التهنئة:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد رئيس التحرير وزملاؤه الصحفيون والعاملون في صحيفة خبات المحترمون

بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لإصدار صحيفة خبات الغراء، أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبریكات متمنيا لكم دوام الموفقية والتقدم.

لقد كانت صحيفة خبات خلال تاريخ حركة التحرر الكوردستانية، منبراً أصيلاً لإيصال الرسالة الحقيقية والسلمية لأمتنا، وهي اليوم أيضاً الصحيفة الرائدة في الدفاع عن المكاسب والإنجازات القومية والوطنية، والملتزمة بالقانون والأداء المهني الإعلامي، مما جعلها في المقدمة دائماً بصدقها ودورها في رفع مستوى الوعي القومي والتعايش بين كافة المكونات.

 في ذكرى صدورها أشكركم وأتمنى لكم النجاح الدائم والموفقية.

مسعود بارزاني

٤ نيسان ۲۰۲۲م

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