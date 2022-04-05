سیاسة

"مكافحة الألغام" تكشف اعداد ضحايا الألغام في إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مكافحة الالغام اقليم كوردستان العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وكالة مكافحة الالغام في اقليم كوردستان يوم الاثنين، ان عدد الضحايا الذين قتلوا وأصيبوا جراء انفجار الألغام الأرضية في الإقليم تجاوز 13 ألفا.

وقالت الوكالة في بيان إن 13500 مواطن قتلوا أو أصيبوا بسبب الألغام في المنطقة.

وأضاف البيان إن إزالة جميع الألغام الأرضية في إقليم كوردستان أمر مكلف للغاية ولاتستطيع حكومة الإقليم فعله بمفردها.

ودعت الوكالة المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق المعروفة باحتوائها على ألغام لضمان سلامتهم.

والعراق من بين البلدان التي لديها أكبر عدد من الألغام الأرضية وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب المنتشرة في جميع أنحاء أراضيه. وفي كل عام تقتل وتشوه عشرات المواطنين.

وتم زرع معظم هذه الألغام في 1980 خلال الحرب الإيرانية العراقية الدموية التي استمرت ثماني سنوات من قبل النظام العراقي السابق، وخاصة على طول المناطق الحدودية لعرقلة تقدم القوات الإيرانية خلال تلك الحرب.

هناك ما يقدر بنحو 314 مليون متر مربع من الأراضي التي لا تزال تحتوي على ألغام أرضية في إقليم كوردستان، وفقا لما أفادت به وكالة مكافحة الألغام.

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