بإيرادات أعلى.. العراق يسجل انخفاضاً في إنتاج النفط لشهر آذار

أربيل (كوردستان 24)- ضخ العراق 4.15 مليون برميل يومياً من النفط في آذار مارس الماضي، حسبما أظهرت بيانات شركة تسويق النفط العراقية (سومو).

وهذه الكمية تقل بواقع 222 ألف برميل يومياً عن حصة الإنتاج بموجب اتفاق مع المنتجين الآخرين في مجموعة أوبك+، بحسب البيانات التي أظهرت أن إنتاج العراق الشهر الماضي انخفض 112 ألف برميل يومياً عنه في شباط فبراير.

يأتي هذا بينما يجد العراق صعوبة، شأنه شأن عدد من أعضاء أوبك الآخرين، في ضخ المزيد من النفط في وقت يشهد بالفعل شحاً في الإمدادات العالمية وارتفاعاً في الأسعار.

هذا ولامست العقود الآجلة لخام برنت الشهر الماضي أعلى مستوياتها منذ 2008 عند 139 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت الأسعار بعد ذلك، إلا أنها ظلت أعلى من 100 دولار اليوم الثلاثاء.

وانخفض إنتاج العراق الشهر الماضي بعد تعطل الإنتاج في حقول بجنوب البلاد، مما أدى إلى توقف عُشر إنتاج البلاد النفطي.

وتوقف حقل غرب القرنة2 الذي ينتج 400 ألف برميل يومياً لمدة 12 يوماً بسبب أعمال صيانة انتهت في الثامن من الشهر الماضي، كذلك أُغلق حقل الناصرية الذي ينتج 80 ألف برميل يومياً لسبعة أيام حتى الرابع من آذار مارس بسبب احتجاجات، حسبما ذكرت رويترز.

ومنعت أعمال التطوير في موانئ العراق الخليجية، والتي استمرت خلال معظم عام 2021، ومن المنتظر أن تنتهي في الربع الحالي، العراق من ضخ كميات أكبر من النفط.