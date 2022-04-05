سیاسة

الألغام تشوّه وتحصد أرواح 519 طفلاً في 5 سنوات بعموم العراق

"الأطفال معرضون للخطر على نحو خاص، وينجذبون إلى المخلفات بسبب مظهرها الملون"
author_image Kurdistan24 اربیل
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
العراق إقليم كوردستان العراق ألغام

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الأمم المتحدة، أن نحو 519 طفلاً قتلوا أو شوهوا بفعل انفجار الألغام وباقي المخلفات الحربية خلال السنوات الخمس الماضية في أنحاء العراق كافة.

ودعت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الحكومات إلى تجنب استخدام المتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان.

وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وجاء في البيان "الأطفال معرضون للخطر على نحو خاص، وينجذبون إلى المخلفات بسبب مظهرها الملون غير مدركين لمدى خطورتها".

وأشار البيان إلى أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الـ519 طفلاً قتلوا أو شوهوا بالمتفجرات كانوا من الأولاد.

وقُتل نحو 13500 مدني بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى في إقليم كوردستان، بحسب بيان أصدرته مؤسسة إزالة الألغام.

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني: كوردستان ستبقى ملاذاً لكل من يلوذ بها
  1 ساعة
کوردستان

حكومة كوردستان تخصص 7.6 مليار دينار لقطاع مياه المنازل في أربيل
  1 ساعة
العراق

كشف أثري ثمين.. العثور على كنز يعود للعصر السلوقي في ديالى
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف