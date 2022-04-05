الألغام تشوّه وتحصد أرواح 519 طفلاً في 5 سنوات بعموم العراق

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت الأمم المتحدة، أن نحو 519 طفلاً قتلوا أو شوهوا بفعل انفجار الألغام وباقي المخلفات الحربية خلال السنوات الخمس الماضية في أنحاء العراق كافة.

ودعت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الحكومات إلى تجنب استخدام المتفجرات في المناطق المأهولة بالسكان.

وجاءت هذه الدعوة في بيان مشترك صدر بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بالألغام والمساعدة في الأعمال المتعلقة بالألغام.

وجاء في البيان "الأطفال معرضون للخطر على نحو خاص، وينجذبون إلى المخلفات بسبب مظهرها الملون غير مدركين لمدى خطورتها".

وأشار البيان إلى أن أكثر من 80 في المائة من هؤلاء الـ519 طفلاً قتلوا أو شوهوا بالمتفجرات كانوا من الأولاد.

وقُتل نحو 13500 مدني بسبب الألغام الأرضية والمتفجرات الأخرى في إقليم كوردستان، بحسب بيان أصدرته مؤسسة إزالة الألغام.