اقتصاد

مسرور بارزاني يوجّه بخفض سعر الكهرباء للمخابز والأفران

رئيس الحكومة اطلع عن كثب على مشاكل ومتطلبات أصحاب المخابز والأفران
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني الكهرباء

أربيل (كوردستان 24)- وجّه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء بخفض سعر الكهرباء 50 بالمئة بالنسبة للمخابز والأفران.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة أن هذا التوجيه جاء بعد لقاء عقده مسرور بارزاني مع عدد من ممثلي الأفران والمخابز في الإقليم.

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة اطلع عن كثب على مشاكل ومتطلبات أصحاب المخابز والأفران.

ولفت إلى أن القرار يأتي ضمن جهود حكومة إقليم كوردستان لمواجهة التحديات في ظل ارتفاع أسعار الدقيق (الطحين) في الأسواق العالمية.

وبحسب قرار رئيس الحكومة فقد تم الإيعاز إلى الجهات المعنية لتنفيذ القرار الهادف لتخفيف العبء المالي عن كاهل أصحاب الأفران والمخابز.

 

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