ثقافة وفنون

كشف أثري ثمين.. العثور على كنز يعود للعصر السلوقي في ديالى

الأعمال تزامنت مع إتمام أعمال تأهيل المرحلة الأولى لموقع الزندان الأثري
author_image Kurdistan24 اربیل
الآثار عبارة جرار ومسارج وأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام وخرز وحلي
الآثار عبارة جرار ومسارج وأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام وخرز وحلي
العراق ديالى العراق العصر السلوقي اكتشاف أثري

أربيل (كوردستان 24)- كشف مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، عن إنهاء أعمال البعثة التنقيبية الانقاذية في ديالى، حسبما ذكرت الهيئة العامة للآثار والتراث.

وشمل الموسم الأول للأعمال في منطقة الكاطون في قضاء بعقوبة والذي يعود للعصر السلوقي والفرثي.

وقال شلغم إن البعثة العراقية عثرت على 91 قطعة أثرية هي عبارة جرار ومسارج وأوانٍ مختلفة الأشكال والأحجام وخرز وحلي ومسكوكات فضية ودمى متنوعة.

واستمر العمل في البعثة 60 يوماً.

وأشار شلغم إلى العثور على وحدات بنائية اتخذت للسكن في ذلك العصر.

وقال إن الأعمال تزامنت مع إتمام أعمال تأهيل المرحلة الأولى لموقع الزندان الأثري في قضاء المقدادية والذي صاحبها اكتشاف 50 قطعة أثرية متنوعة من جرار ومسارج ورماح وحلي ومسكوكات ودمى من العصر الساساني وأخرى للعصور الإسلامية.

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