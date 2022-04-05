مسرور بارزاني: كوردستان ستبقى ملاذاً لكل من يلوذ بها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إن كوردستان ستبقى ملاذاً لكل من يلوذ بها هرباً من العنف والاضطهاد.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر "في مثل هذا اليوم من عام 1991، حشّد شركاؤنا تحالفاً دولياً وأكبر مهمة إنسانية لمنع ارتكاب مزيدٍ من الإبادات الجماعية ضد شعبنا".

وتابع "اليوم كوردستان باقية ملاذاً لأي شخص يفر من العنف والاضطهاد".