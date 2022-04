مسرور بارزاني: كوردستان ستبقى ملاذاً لكل من يلوذ بها

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إن كوردستان ستبقى ملاذاً لكل من يلوذ بها هرباً من العنف والاضطهاد.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر "في مثل هذا اليوم من عام 1991، حشّد شركاؤنا تحالفاً دولياً وأكبر مهمة إنسانية لمنع ارتكاب مزيدٍ من الإبادات الجماعية ضد شعبنا".

وتابع "اليوم كوردستان باقية ملاذاً لأي شخص يفر من العنف والاضطهاد".

On this day in 1991, our partners galvanized an international coalition and the biggest humanitarian mission to prevent further genocide of our people.



Today Kurdistan remains a sanctuary for anyone fleeing violence and persecution. pic.twitter.com/1mS2MljSZQ