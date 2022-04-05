سیاسة

مسرور بارزاني: كوردستان ستبقى ملاذاً لكل من يلوذ بها

التحالف الدولي قاد أكبر مهمة إنسانية لمنع ارتكاب مزيدٍ من الإبادات الجماعية ضد كوردستان
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان التحالف الدولي مسرور بارزاني كوردستان ملاذ

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الثلاثاء إن كوردستان ستبقى ملاذاً لكل من يلوذ بها هرباً من العنف والاضطهاد.

وكتب رئيس الحكومة على حسابه في تويتر "في مثل هذا اليوم من عام 1991، حشّد شركاؤنا تحالفاً دولياً وأكبر مهمة إنسانية لمنع ارتكاب مزيدٍ من الإبادات الجماعية ضد شعبنا".

وتابع "اليوم كوردستان باقية ملاذاً لأي شخص يفر من العنف والاضطهاد".

موضوعات ذات صلة
کوردستان

حكومة كوردستان تخصص 7.6 مليار دينار لقطاع مياه المنازل في أربيل
  1 ساعة
العراق

كشف أثري ثمين.. العثور على كنز يعود للعصر السلوقي في ديالى
  2 ساعات
کوردستان

مسرور بارزاني يوجّه بخفض سعر الكهرباء للمخابز والأفران
  2 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف