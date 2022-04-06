سیاسة

الفصائل المدعومة من تركيا تواصل قصف عين عيسى السورية

author_image سوار أحمد
سوریا مركز روج افا عين عيسى تركيا

أربيل (كوردستان 24)-  افاد مركز روج آفا الإعلامي ومقره سوريا، ان قوات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، استهدفت مناطق بالقرب من بلدة عين عيسى بالمدفعية الثقيلة.

ونشر المركز على موقع تويتر يوم الثلاثاء، أن "دولة تركيا المحتلة ومرتزقتها يقصفون قريتي سيدا ومالك ومخيم عين عيسى والطريق الدولي بالمدفعية الثقيلة، الآن".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، ان القوات التركية أطلقت قذائف مدفعية على قرية معلك وعين عيسى في ريف الرقة الشمالي.

وكثفت القوات المدعومة من تركيا مؤخرا قصفها للمناطق القريبة من عين عيسى وتل تمر.

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