مديرية الانواء تتوقع هطول امطار يوم غد في كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي اليوم الأربعاء، توقعاتها لحالة الطقس خلال 48 ساعة، في إقليم كوردستان.

وقالت المديرية في بيان، ان السماء اليوم الثلاثاء، ستكون صافية مع وجود بقع من الغيوم، فيما تبلغ سرعة الرياح من 8 – 10 كيلو مترا في الساعة.

وستصل اعلى درجة للحراة اليوم في أربيل الى 30 درجة مئوية.

اما بالنسبة لحالة الطقس ليوم غد الخميس، فتكون السماء غائمة جزئيا.

وتتراوح سرعة الرياح من 25 إلى 35 كيلومترا في الساعة، مع احتمال هطول للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة.