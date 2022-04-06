بينها امتيازات التقاعد.. مجلس وزراء كوردستان يناقش حزمة مواضيع

أربيل (كوردستان 24)- أفادت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان اليوم الأربعاء، بأنه من المقرر أن يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعه الاعتيادي برئاسة رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وقالت الدائرة في بيان ان اجتماع مجلس الوزراء سيناقش نتائج مشاركة وفد حكومة اقليم كوردستان في الملتقى العالمي للطاقة في دولة الامارات العربية المتحدة.

واضاف انه سيناقش مسودة اجتماع الوزارات والجهات المعنية الخاص بالاستعداد لمواجهة التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب بين روسيا واوكرانيا.

وأكدت الدائرة في بيانها ان المجلس سيناقش ايضا مسودة مشروع قانون الدعم الطاریء للأمن الغذائي والتنمیة، والذي قدم من قبل الحكومة الاتحادية الى مجلس النواب، بالاضافة الى مناقشة الموازنة الاتحادية للعام 2022.

واشار الى ان مجلس الوزراء سيناقش نتائج القرار رقم 76 الذي صدر في يوم 7/10/2020 والخاص بآلية تنفيذ المادتين 9 و10 من القانون رقم 2 لسنة 2020 والخاص بالاصلاح في الرواتب والمخصصات والامتيازات والتقاعد في اقليم كوردستان.