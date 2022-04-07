اختطاف 4 رعاة من قبل داعش قرب قضاء داقوق

أربيل (كوردستان 24)- قال مصدر أمني لكوردستان 24 ان تنظيم داعش اختطف اليوم الخميس، أربعة رعاة بالقرب من قرية تامور في قضاء داقوق في كركوك ونقلهم إلى مكان مجهول.

وأكد المصدر أن الرعاة الأربعة وهم من المكون العربي، اختطفوا وأن القوات الأمنية تبحث عنهم، غير ان الخاطفين فروا الى منطقة جبلية وعرة في منطقة "الزركة" التي تقع في سلسلة جبال حمرين.

واشار إلى أن عناصر التنظيم استولوا على أغنام أحد الرعاة المختطفين والتي تعود لمختار القرية المذكورة والبالغ عددها ما يُقارب 250 رأس غنم.

وفي الأسبوع الماضي، افادت مصادر لكوردستان 24 أن مسلحي داعش اختطفوا راعيا في منطقة الدودية في كرميان وطالبوا بمبلغ 150 ألف دولار لإطلاق سراحه.