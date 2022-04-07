صحة وبیئة

العراق يسجل 274 إصابة جديدة بكورونا

author_image سوار أحمد
العراق الموقف الوبائي كورونا العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة الصحة والبيئة الاتحادية اليوم الخميس، انه تم تسجيل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان، ان عدد حالات الشفاء بلغ 684 حالة، مشيرة الى ان عدد الوفيات المسجلة هي حالتان، وان 16394 مواطنا تلقوا اللقاحات المضادة للجائحة خلال 24 ساعة الماضية.

وأكد وزير الصحة والبيئة العراقي هاني العقابي في وقت سابق، بذل جهود جبارة للسيطرة على فيروس كورونا في البلاد، فيما نوه ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن العراق بات قادرا على مواجهة مضاعفات الفيروس.

وادناه جدول الموقف الوبائي:

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