الأرصاد الجوية تتوقع هطول زخات مطرية في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الأرصاد الجوية اليوم الجمعة هطول زخات مطرية متفرقة يوم غد السبت في مناطق عديدة من إقليم كوردستان.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان إن طقس العراق يوم غد سيكون صحواً مع قطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في أماكن متعددة في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وسيكون طقس المنطقة الشمالية وإقليم كوردستان غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع تساقط زخات مطر رعدية في بعض الأماكن منها.

وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد، وفق بيان الأرصاد العراقية.

وسيكون طقس يوم الأحد صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع في جميع أقسام البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وسيكون طقس يوم الاثنين غائماً جزئياً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع الأقسام من البلاد.

وسيكون طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل صحواً في جميع البلاد أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد.