صحة وبیئة

الأرصاد الجوية تتوقع هطول زخات مطرية في إقليم كوردستان

ستنخفض درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد
author_image Kurdistan24 اربیل
الأمطار كانت شحيحة في العام الماضي - صورة ارشيفية
الأمطار كانت شحيحة في العام الماضي - صورة ارشيفية
العراق العراق الطقس الحالة الجوية

أربيل (كوردستان 24)- توقعت الأرصاد الجوية اليوم الجمعة هطول زخات مطرية متفرقة يوم غد السبت في مناطق عديدة من إقليم كوردستان.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان إن طقس العراق يوم غد سيكون صحواً مع قطع من الغيوم كما يتصاعد الغبار في أماكن متعددة في المنطقتين الوسطى والجنوبية.

وسيكون طقس المنطقة الشمالية وإقليم كوردستان غائماً جزئياً الى غائم أحياناً مع تساقط زخات مطر رعدية في بعض الأماكن منها.

وستنخفض درجات الحرارة قليلاً في عموم البلاد، وفق بيان الأرصاد العراقية.

وسيكون طقس يوم الأحد صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع في جميع أقسام البلاد، بما في ذلك إقليم كوردستان.

وسيكون طقس يوم الاثنين غائماً جزئياً في عموم البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع الأقسام من البلاد.

وسيكون طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل صحواً في جميع البلاد أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد.

..
..
..

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً في جميع الدوائر الحكومية
  2 ساعات
العراق

الدفاعات الأمريكية تحبط هجوماً على قاعدة عين الأسد الجوية
  4 ساعات
کوردستان

كوردستان.. نصائح وقائية لا غنى عنها في ظل العاصفة الترابية
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف