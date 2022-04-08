الدفاعات الأمريكية تحبط هجوماً على قاعدة عين الأسد الجوية

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي، إن الدفاعات الجوية الأمريكية أحبطت هجوماً بطائرة بدون طيار على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف عسكريين أمريكيين غربي البلاد.

وقال التحالف الدولي في بيان "في حوالي الساعة 01:46 صباحاً.. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية مركبة جوية مسلحة بدون طيار تدخل إلى قاعدة الأسد الجوية في العراق".

وأضاف أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيراً إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وسبق أن تعرضت قاعدة عين الأسد وقواعد أخرى تستضيف قوات أمريكية إلى هجمات تنفذها فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران.