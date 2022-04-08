أمن

الدفاعات الأمريكية تحبط هجوماً على قاعدة عين الأسد الجوية

لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار
author_image Kurdistan24 اربیل
منصة اطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد في إحدى الهجمات السابقة
منصة اطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد في إحدى الهجمات السابقة
العراق التحالف الدولي العراق قاعدة عين الأسد

أربيل (كوردستان 24)- قال التحالف الدولي، إن الدفاعات الجوية الأمريكية أحبطت هجوماً بطائرة بدون طيار على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف عسكريين أمريكيين غربي البلاد.

وقال التحالف الدولي في بيان "في حوالي الساعة 01:46 صباحاً.. أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية مركبة جوية مسلحة بدون طيار تدخل إلى قاعدة الأسد الجوية في العراق".

وأضاف أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، مشيراً إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار.

وسبق أن تعرضت قاعدة عين الأسد وقواعد أخرى تستضيف قوات أمريكية إلى هجمات تنفذها فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران.

 

 

موضوعات ذات صلة
کوردستان

كوردستان تعلن تعطيل الدوام الرسمي غداً في جميع الدوائر الحكومية
  2 ساعات
کوردستان

كوردستان.. نصائح وقائية لا غنى عنها في ظل العاصفة الترابية
  5 ساعات
العراق

الأرصاد الجوية تتوقع هطول زخات مطرية في إقليم كوردستان
  5 ساعات
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف