السعودية تقرر زيادة عدد الحجاج هذا العام وتضع "ضوابط وقائية"

أربيل (كوردستان 24)- قررت السعودية رفع عدد الحجاج هذا العام إلى مليون حاج من داخل المملكة وخارجها وفقا للحصص المخصصة للدول مع الأخذ بالتوصيات الصحية، وذلك بعد عامين من القيود المشددة المتعلقة بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الحج والعمرة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية إن حج هذا العام سيكون للفئة العمرية أقل من 65 عاماً، مع اشتراط استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة في وزارة الصحة.

ويشترط على القادمين للحج من خارج المملكة تقديم نتيجة فحص سلبي (بي.سي.آر) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة إلى المملكة، بحسب البيان.

كذلك أكدت الوزارة على ضرورة التزام الحجاج بالإجراءات الاحترازية واتباع التعليمات الوقائية خلال أداء مناسكهم حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

وقصرت السعودية في العام الماضي الحج على 60 ألف حاج مقابل 2.5 مليون قبل انتشار الوباء.