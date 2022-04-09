ریاضة

الجوية يهزم الجزيرة في منافسات دوري أبطال آسيا

author_image Kurdistan24 اربیل
جاء الجزيرة في المركز الثالث - صورة: كورة
جاء الجزيرة في المركز الثالث - صورة: كورة
العراق دوري أبطال آسيا الجوية الجزيرة

أربيل (كوردستان 24)- تمكن فريق القوة الجوية العراقي من التغلب على على الجزيرة الإماراتي بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.

وبهذا يكون القوة الجوية قد احتل المركز الثاني في المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف عن الشباب السعودي، المتصدر بفوزه على مومباي سيتي الهندي (3-0).

وجاء الجزيرة في المركز الثالث بلا رصيد، أمام مومباي سيتي.

 

 

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