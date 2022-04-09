السلطات العراقية "تمنع" راصداً جوياً بارزاً من التصريح عن الطقس

أربيل (كوردستان 24)- قال متنبئ جوي بارز إن السلطات العراقية منعته من الإدلاء بأي تصريحات أو منشورات عن الحالة الجوية.

وكتب المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة الدولي صادق عطية على حسابه الرسمي في فيسبوك "مُنعنا نحن أهل الاختصاص من متابعة الحالات الجوية وتحديثها في الصفحات الشخصية وتحذير المواطنين أولا باول، بحجة (توحيد المصدر)". ولم يحدد الجهة التي منعته بالضبط.

وانتقد عطية هذه الخطوة وقال إنها ستترك "المجال واسعاً أمام أشخاص نعرفهم جيدا ليسوا من أهل الاختصاص وكذلك صفحات إعلامية غير مهنية ليكتبوا ما بدا لهم!"، وأردف بالقول "هذا سيؤدي لحال أسوأ بكثير وسيكون التخبط والتهويل أسوأ من قبل بكثير".

وأضاف أن تطورات الأرصاد الجوية من قبل أهل الاختصاص هي "خدمة عامة"، لا تتعلق بنقد سياسة أو اقتصاد أو نقد مسؤول معين.

وتساءل عطية قائلاً "لا ندري ما الغاية من المنع!؟"

ويأتي المنع بعدما ضربت البلاد عاصفة رملية أودت بحياة خمسة أشخاص على الأقل وإصابة المئات بحالات اختناق في مناطق عديدة.