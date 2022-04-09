أمن

الأعرجي: مخيم الهول تهديد حقيقي لأمن العراق ولا نريد بقاءه طويلاً

العراق استقبل 450 عائلة عراقية من مخيم الهول
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مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي
العراق مخيم الهول العراق قاسم الأعرجي

أربيل (كوردستان 24)- قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي اليوم السبت إن مخيم الهول السوري يعد تهديداً حقيقياً لأمن العراق.

وأضاف الأعرجي في كلمة له خلال مشاركته في ندوة حوارية ببغداد، أن المخيم الذي يقبع فيه آلاف السجناء هو "تهديد حقيقي للأمن القومي العراقي".

وتابع "لا نريد بقاء مخيم الهول طويلاً".

وأشار إلى أن العراق استقبل 450 عائلة عراقية من مخيم الهول وتم نقلهم إلى مخيم الجدعة جنوب الموصل "للتأهيل النفسي برعاية الأمم المتحدة".

وتابع الأعرجي قائلاً "هناك قرار من الحكومة العراقية في الأشهر القادمة لاستقبال مزيد من العوائل العراقية التي تقطن في مخيم الهول".

وأوضح أن مخيم الهول يضم 30 ألف عراقي منهم 20 ألفاً دون سن الرشد.

 

 

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