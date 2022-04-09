داعش يُردي جنديين في الأنبار ويختطف راعيين قرب مخمور

أربيل (كوردستان 24)- أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بمقتل جنديين عراقيين في هجوم شنه مسلحو داعش في محافظة الأنبار.

وقال أحد المصادر لكوردستان 24، إن جنديين اثنين قُتلا بعد أن شن مسلحو داعش هجوماً على الفوج الرابع في قيادة عمليات الجزيرة أثناء عاصفة ترابية في الأنبار.

إلى ذلك، قال مصدر أمني آخر إن مسلحين ينتمون لتنظيم داعش اختطفوا راعيين اثنين عند سفوح جبل قره جوخ قرب بلدة مخمور.

وأضاف أن عملية الخطف وقعت في وقت متأخر من الليل في إحدى القرى الزراعية، لافتاً إلى أنه تم اقتياد الراعيين إلى جهة مجهولة، وهو ما أكدته مصادر أخرى.

وتابع المصدر "لأنه لم يعد يملك موارد مالية، يسعى داعش الإرهابي من خلال عمليات الخطف إلى الحصول على فدى مالية مبالغ اطلاق سراحهم".