مجتمع

إيران.. اعتقال ثلاث نساء بعدما رقصن في "مقبرة الشهداء"

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العلم الإيراني
العلم الإيراني
إيران إيران رقص اعتقال فتيات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الإيرانية اعتقال ثلاث نساء بعد نشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي تظهرهن يرقصن في مقبرة "الشهداء" في نيشابور شمال شرق البلاد.

وقال المدعي العام في المدينة محمد حسيني "إثر نشر فيديو على الإنترنت يظهر الشابات الثلاث يرقصن في مقبرة الشهداء في نيشابور في محافظة خراسان-الرضوية، أمر المدعي بتوقيفهن".

وأضاف المدعي، وفق وكالة تسنيم للأنباء، أن "عائلات شهداء جرحت مشاعرها" من جراء تصرف الشابات الثلاث بدون الكشف عن تفاصيل حول جنسياتهن أو عمرهن.

وتابع أن "الشابات عبرن عن ندم وقدمن اعتذارات لأنهن ارتكبن عملاً يخالف الأعراف الاجتماعية"، مضيفا أنه تم فتح تحقيق في المسألة.

ويحظر القانون الساري حالياً في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، الرقص علناً، لكن ليس بين أشخاص من الجنس نفسه.

ونقلت وكالة فرانس برس عن خبراء قانون إيرانيين قولهم إن "الرقص ليس جريمة بحد ذاته ولا يمكن إطلاق ملاحقات قضائية بحق شخص يقوم بذلك".

وأضافوا "لكن، إذا رقص أحدهم علنا أو على الإنترنت بشكل يمكن أن يخدش الحياء العام فيمكن ملاحقته".

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