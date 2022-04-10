الأمم المتحدة ترحب بقرار العراق قبول العائدين من مخيم الهول

أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين بلاسخارت، يوم السبت، إن قرار العراق استئناف العودة الطوعية من مخيم الهول السوري في أوائل عام 2021 أمر مرحب به.

وقالت بلاسخارت في كلمة بمركز النهرين للدراسات الاستراتيجية في بغداد "في الواقع قدم العراق مثالا يحتذى به على الساحة العالمية، من حيث اتخاذ خطوات استباقية للوفاء بالتزاماته بإعادة مواطنيه".

وتابعت "تمت إعادة حوالي 450 عائلة، أو ما يقرب من 1,800 فرد، إلى الوطن منذ مايو 2021. وبما أن آلاف العراقيين ما زالوا هناك، تدرك السلطات العراقية أنها لا تستطيع التوقف عند هذا الحد".

وأضافت أن الأمم المتحدة "تقدر بشكل خاص نية العراق ليس فقط الاستمرار، ولكن أيضا تسريع عمليات الإعادة إلى الوطن".

وأكدت بلاسخارت استعداد الأمم المتحدة مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية وإعادة الإدماج المطلوبة بعد العودة. فيما عبرت عن أملها حقا أن تكون الدول الأعضاء والجهات المانحة مع الأمم المتحدة في هذا الشأن.

كما أكدت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي "لعبا دورا كبيرا في ضمان قيام مجموعة واسعة من الوزارات والمؤسسات بتقديم جهود متضافرة نحو هدف مشترك".

وأشارت الى ان مخيم الهول قنبلة موقوتة وإذا انفجرت، فإنها لن تؤثر على المنطقة فحسب، بل ستؤثر أيضا على ما هو أبعد من ذلك بكثير. "وينبغي أن يكون نزع فتيل هذه المسألة أولويتنا الجماعية".

وقال الأعرجي خلال الندوة إن الحكومة العراقية ستعلن عن خطوات إضافية لاستقبال المزيد من العوائل العراقية التي تعيش في مخيم الهول خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن مخيم الهول يضم 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم دون سن 18 عاما.

ويعيش أكثر من 56,000 شخص في المخيم، بمن فيهم عائلات داعش الأجنبية. ويشتبه في انتماء السكان إلى داعش.