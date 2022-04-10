أسعار الدولار والعملات العالمية في كوردستان
أربيل (كوردستان 24)- أسعار الدولار والعملات العالمية بلغت اليوم الأحد، في تداولات أسواق إقليم كوردستان كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار = 147600 دينار
100 يورو = 161500 دينار
100 جنيه إسترليني = 192500 دينار
100 ليرة تركية = 10000 دينار
100 ألف تومان إيراني = 5400 دينار
دينار أردني واحد = 2014 ديناراً
سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان
مثقال عيار 24 = 460000 دينار
مثقال عيار 21 = 423000 دينار
مثقال عيار 18 = 345000 دينار