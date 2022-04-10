سیاسة

هيئة الاستثمار: العراق بحاجة إلى 4 ملايين وحدة سكنية للتغلب على "أزمة الإسكان"

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- قالت رئيسة هيئة الاستثمار في العراق، سهى داود النجار يوم السبت إن العراق بحاجة إلى بناء ما يقرب من أربعة ملايين وحدة سكنية لحل "أزمة الإسكان".

وفي عام 2021، منحت هيئة الاستثمار 130 ترخيصا لمشاريع استثمارية سكنية في البلاد، حسبما قال النجار لوسائل الإعلام الحكومية، مضيفا أنه تم استئناف العمل في العديد من "المشاريع المتوقفة".

وأضافت "يمكن حل "أزمة الإسكان" في البلاد من خلال بناء 3-4 ملايين وحدة سكنية".

وقال النجار: "لقد فقدنا ملايين الدونمات بسبب المشاريع الوهمية".

ومن المشاريع السكنية الضخمة التي شهدها العراق مؤخرا مشروع بسماية، الذي تنفذه شركة كورية جنوبية في بغداد.

وأضافت أنه لإكمال المشروع بالكامل ، تحتاج البلاد إلى 4 مليارات دولار.

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