سیاسة

وفد من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد غداً لبحث ملف النفط والطاقة

كان مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر في جلسته الأخيرة إرسال لجنة عليا إلى بغداد هذا الأسبوع للتباحث مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن تعزيز التنسيق والتعاون في مجال النفط والطاقة
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
کوردستان مجلس وزراء إقليم كوردستان حكومة إقليم كوردستان بغداد

أربيل (كوردستان 24)- يبدأ وفد من حكومة إقليم كوردستان يوم غد الاثنين زيارة إلى بغداد لإجراء مفاوضات بشأن قطاع النفط والطاقة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل لكوردستان 24، إن الوفد سيجري مشاورات بشأن ملف النفط والطاقة بالإضافة إلى القرار الأخير للمحكمة الاتحادية.

ويتألف الوفد الحكومي من وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع بغداد خالد شواني، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة عبد الحكيم خسرو، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان قرر في جلسته الأخيرة إرسال لجنة عليا إلى بغداد هذا الأسبوع للتباحث مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية بشأن تعزيز التنسيق والتعاون في مجال النفط والطاقة على أساس الدستور، مع الأخذ بنظر الاعتبار السلطات الدستورية للإقليم بهذا الصدد.

 

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