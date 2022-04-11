سیاسة

الكاظمي: سنواصل الحرب على الإرهاب ومنع داعش من النمو ثانية

author_image سوار أحمد
العراق الكاظمي العراق داعش

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ان العراق سيواصل الحرب على الإرهاب مؤكدا في الوقت نفسه أهمية منع تنظيم داعش من النمو مرة أخرى.

وجاءت تصريحات الكاظمي يوم الأحد، خلال استقباله قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون الأمني والعسكري بين العراق والولايات المتحدة، ومجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن.

وجرى البحث في تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ولاسيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين.

وأكد الكاظمي على أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة.

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