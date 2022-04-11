سیاسة

زيلينسكي يطلب من الأوكرانيين الاستعداد لـ "عمليات روسية أكبر"

author_image سوار أحمد
العالم زيلنسكي روسيا هجوم اكبر

أربيل (كوردستان 24)- طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مواطنيه الاستعداد لقيام روسيا "بعمليات أكبر في شرقي بلدنا".

وقال زيلينسكي، في خطابه الليلي على فيسبوك الأحد، إنه "يمكنهم استخدام المزيد من الصواريخ ضدنا، وحتى المزيد من القنابل الجوية .. لكننا نستعد لأفعالهم. سنرد".

وتشن روسيا عمليات عسكرية في شرق وجنوب أوكرانيا.

وكانت قد قالت إنها ستركز على "تحرير" شرق أوكرانيا، بعد "اكتمال" الأهداف الأولية للحرب وإضعاف القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، وفق ما أفادت "بي بي سي".

ونفى زيلينسكي ما قالته موسكو عن أن وفيات المدنيين في أنحاء أوكرانيا، كانت نتيجة الضربات العسكرية الأوكرانية، ووصفها بأنها "علامة على ضعف روسيا".

وقالت المدعية العامة الأوكرانية إنه عُثر على 1222 جثة في منطقة كييف منذ انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

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