صحة وبیئة

موجة غبار جديدة تضرب إقليم كوردستان

author_image سوار أحمد
کوردستان مديرية الانواء اقليم كوردستان حالة الطقس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الأنواء والرصد الزلزالي اليوم الاثنين، ان موجة جديدة من الغبار ستضرب الإقليم.

وجاء ذلك في تقرير لمديرية الأنواء تعلن فيه توقعاتها لحالة الجو خلال 48 ساعة المقبلة.

وذكرت المديرية حالة الطقس اليوم الاثنين ستكون غائمة جزئيا مع حلول موجة غبار في أوقات متأخرة من الليل، وستستمر حتى ساعات الصباح الباكر.

أما بالنسبة للتوقعات الجوية ليوم غد الثلاثاء، فستكون السماء شبه غائمة في بعض المناطق مع احتمال هطول أمطار.

ووفقا لتوقعات الأرصاد الجوية، ستتراوح سرعة الرياح بين 10 و 20 كيلومترا في الساعة وسيكون نطاق الرؤية من 7 إلى 9 كيلومترات.

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