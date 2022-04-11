سیاسة

إقليم كوردستان يحتضن أكثر من 3 آلاف شركة أجنبية

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان شركات اجنبية

أربيل (كوردستان 24)- يحتضن إقليم كوردستان أكثر من 3 آلاف شركة أجنبية، كما أنه منح حق الإقامة لأكثر من195695 مواطنا أجنبيا.

ويعمل المواطنون الأجانب في مختلف القطاعات التجارية والصناعية في اقليم كوردستان.

ويقول رئيس غرفة التجارة الأمريكية دوري أبو زيد، لكوردستان 24 ان "قادة إقليم كوردستان لديهم رؤية للمستقبل، وهم مستمرون في الإصلاحات وتهيئة المناخات للأعمال الجديدة، وأمن إقليم كوردستان قوي جدا، وهو سبب رئيسي للمستثمرين الأجانب للقدوم إلى كوردستان".

واضاف "نحاول إقامة علاقة أفضل بين الولايات المتحدة ورجال الأعمال في إقليم كردستان"، مضيفا أن "نريد جلب المزيد من المستثمرين إلى كوردستان".

وقال صاحب أحد المطاعم لكوردستان 24، ان الأمن والأمان الذي يتحلى به إقليم كودستان هو السبب الأهم لجذب المستثمرين ورؤوس الأعمال.

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