حكومة إقليم كوردستان تنفق 3 مليار دينار على مشاريع خدمية بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أنفقت حكومة إقليم كوردستان ما يقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار على مشاريع خدمات السليمانية، خلال عام 2022.

وقالت وزارة البلديات والسياحة "في عام 2022 وحده أنفقت الوزارة نحو ثلاثة مليارات دينار على مشاريع خدمية ولتطوير مدينة السليمانية".

وتم إنفاق هذه الأموال على ترميم وتجديد الشوارع وتطوير إمدادات المياه وتشغيل أنابيب المياه النظيفة، وتوفير شبكة الصرف الصحي وحفر الآبار، وعمليات التشجير، وغيرها من المجالات الخدمية.