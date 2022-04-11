رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل وفداً مشتركاً من منظمة ماين النرويجية ومؤسسة بارزاني الخيرية

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 11 نيسان (أبريل) 2022، وفداً مشتركاً من منظمة ماين (MAIN) النرويجية ومؤسسة بارزاني الخيرية.

وجرى أثناء اللقاء، التباحث حول المشاريع والأنشطة المشتركة لمنظمة (ماين - MAIN) ومؤسسة بارزاني الخيرية، اللتين من المقرر أن تنفذان عدداً من المشاريع المشتركة في المجال الصحي بما يعزز النظام الصحي في إقليم كوردستان من خلال تأمين الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية بأكثر من 30 مليون دولار على مدى خمس سنوات.