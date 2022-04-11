هنغاريا تسلّم البيشمركة أحد معسكرات التدريب في دهوك

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة اليوم الاثنين إنها تسلمت معسكراً تدريبياً كان يشغله مستشارون عسكريون هنغاريون لتدريب القوات الكوردية في دهوك.

وأضافت وزارة البيشمركة في بيان أن معسكر التدريب سُلم إلى مديرية التدريب العسكري التابعة للوزارة، بحضور مساعد القنصل الهنغاري في أربيل ونائب مدير التدريب العسكري العميد حارس حبيب، بالإضافة إلى مسؤول فريق التدريب العسكري الهنغاري الكولونيل فيراكوش شاندور.

وأشارت الوزارة إلى أن المعسكر كان مقره في مركز تدريب المشاة في محافظة دهوك، وكان يديره في السابق مستشارون عسكريون هنغاريون.