سیاسة

هنغاريا تسلّم البيشمركة أحد معسكرات التدريب في دهوك

المعسكر كان مقره في مركز تدريب المشاة في محافظة دهوك
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان البيشمركة هنغاريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة البيشمركة اليوم الاثنين إنها تسلمت معسكراً تدريبياً كان يشغله مستشارون عسكريون هنغاريون لتدريب القوات الكوردية في دهوك.

وأضافت وزارة البيشمركة في بيان أن معسكر التدريب سُلم إلى مديرية التدريب العسكري التابعة للوزارة، بحضور مساعد القنصل الهنغاري في أربيل ونائب مدير التدريب العسكري العميد حارس حبيب، بالإضافة إلى مسؤول فريق التدريب العسكري الهنغاري الكولونيل فيراكوش شاندور.

وأشارت الوزارة إلى أن المعسكر كان مقره في مركز تدريب المشاة في محافظة دهوك، وكان يديره في السابق مستشارون عسكريون هنغاريون.

موضوعات ذات صلة
العراق

اللجنة المالية النيابية تناقش مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية
  41 دقائق
کوردستان

الكاظمي ينعى رحيل "الشيخ جعفر": كان قامة ثقافية وإنسانية باسقة
  55 دقائق
العالم

إيطاليا والجزائر توقعان اتفاقاً لزيادة واردات الغاز
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف