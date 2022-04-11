الموت يغيّب الشاعر العراقي حسب الشيخ جعفر

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن في العراق اليوم الاثنين عن وفاة الشاعر العراقي البارز حسب الشيخ جعفر عمر ناهز 80 عاماً.

وحسب الشيخ جعفر هو شاعر ولد في العمارة، وتخرّج في معهد غوركي للآداب في موسكو 1966 وحصل على ماجيستر آداب.

عين رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 - 1974، ومحرراً في جريدة الثورة، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

ساهم في الصحافة العراقية وحضر المؤتمرات الأدبية والشعرية في العراق والدول العربية والاتحاد السوفيتي.

من دواوينه الشعرية‌ نخلة الله والطائر الخشبي وزيارة السيدة السومرية وعبر الحائط في‌ المرأة وفي مثل حنو الزوبعة.

له عدة مؤلفات يحكي عن سيرته وترجم عن شعراء الروس.

حصل على تقدير لأعمال الشعرية على جائزة السلام السوفيتية في سنة 1983 وجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للشعر الـدورة الثامنة: 2002 - 2003.