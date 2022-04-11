الكاظمي ينعى رحيل "الشيخ جعفر": كان قامة ثقافية وإنسانية باسقة

أربيل (كوردستان 24)- نعى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين وفاة الشاعر البارز حسب الشيخ جعفر عن عمر ناهز 80 عاماً.

وكتب الكاظمي على حسابه في تويتر "تلقينا ببالغ الأسى نبأ رحيل الشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر".

وأضاف "كان رحمه الله قامة ثقافية وإنسانية باسقة أمدّ الثقافة العراقية بدفق الفكر والوطنية".

ووجه رئيس الوزراء التعازي لعائلته وأصدقائه وللوسط الثقافي العراقي والعربي بغياب منبر من منابر الإبداع.

تلقينا ببالغ الأسى نبأ رحيل الشاعر العراقي الكبير حسب الشيخ جعفر. كان رحمه الله قامة ثقافية وإنسانية باسقة أمدّ الثقافة العراقية بدفق الفكر والوطنية.

تعازينا الحارة لعائلته وأصدقائه وللوسط الثقافي العراقي والعربي بغياب منبر من منابر الإبداع. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) April 11, 2022

وأعلن في العراق في وقت سابق من اليوم الاثنين عن وفاة حسب الشيخ جعفر.

وحسب الشيخ جعفر شاعر ولد في العمارة بجنوب العراق، وتخرّج في معهد غوركي للآداب في موسكو 1966 وحصل على ماجيستر آداب.

عين رئيساً للقسم الثقافي في إذاعة بغداد 1970 - 1974، ومحرراً في جريدة الثورة، وهو عضو في الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق.

ساهم في الصحافة العراقية وحضر المؤتمرات الأدبية والشعرية في العراق والدول العربية والاتحاد السوفيتي.

من دواوينه الشعرية‌ نخلة الله والطائر الخشبي وزيارة السيدة السومرية وعبر الحائط في‌ المرأة وفي مثل حنو الزوبعة.

له عدة مؤلفات يحكي عن سيرته وترجم عن شعراء الروس.

حصل تقديراً لأعمال الشعرية على جائزة السلام السوفيتية في سنه 1983 وجائزة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية للشعر الـدورة الثامنة: 2002 - 2003.