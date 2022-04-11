اللجنة المالية النيابية تناقش مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

أربيل (كوردستان 24)- ترأس نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبد الله اجتماع اللجنة المالية النيابية الذي عقد اليوم الإثنين بحضور رئيس اللجنة حسن الكعبي وأعضاء اللجنة.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل إقراره، فيما أشاد عبد الله بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المالية وعملهم الدؤوب والمتواصل لإنضاج هذا القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وأكد نائب رئيس المجلس على أن مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مهم جداً لأنه يمس مباشرة قوت المواطنين وسيؤمن توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية، مشيراً إلى أن مشروع القانون يتضمن في مواده صرف المستحقات المالية للسنوات الماضية للفلاحين، وإمكانية دعم القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي بما يعزز من استقرار الأسواق وتأمين المواد الغذائية الأساسية.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيمضي بالإجراءات القانونية والدستورية لتمرير القانون وإدراجه على جدول الأعمال وعرضه للتصويت في الجلسات القادمة.