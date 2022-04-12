حكومة إقليم كوردستان تعيد رفات 5 مهاجرين غرقوا في بحر إيجة

أربيل (كوردستان 24)- قالت إدارة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان، انه ستتم اليوم الثلاثاء، إعادة رفات 5 اشخاص مهاجرين غرقوا في بحر إيجة.

وغرق المهاجرون الخمسة وهم من مواطني الإقليم، بعد انقلاب قاربهم في وقت سابق من هذا العام.

وأعادت حكومة إقليم كوردستان عددا من المهاجرين الذين غرقوا في الأشهر الأخيرة، حيث تمت إعادة رفات تسعة اشخاص الى الإقليم في أوائل فبراير/شباط.

كما أعادت حكومة الإقليم رفات 16 شخصا غرقوا بشكل مأساوي في القناة الإنجليزية في نوفمبر/تشرين الثاني في أواخر ديسمبر/كانون الأول.

وكان رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني قد قال في وقت سابق إن حكومته تتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على شبكات التهريب في الإقليم.