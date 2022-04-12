ثاني عاصفة ترابية تضرب العراق في أسبوع واحد والأرصاد تتوقع انحسارها مساءً

أربيل (كوردستان 24)- ضربت عاصفة رملية الثلاثاء، هي الثانية خلال أقل من أسبوع، مناطق واسعة في العراق ودفعت كثيرين إلى اللجوء إلى المستشفيات بسبب إصابتهم بحالات اختناق وأدت إلى إغلاق مطاري بغداد والنجف الدوليين لفترة قصيرة.

وتأتي هذه الظاهرة بعد عاصمة مماثلة ضربت الأسبوع الماضي، أغلب مناطق العراق.

وبدا مدى الرؤيا منخفضا جداً صباح الثلاثاء في أغلب مناطق وسط العراق بينها العاصمة بغداد، التي لفها ضوء برتقالي بسبب السحابة الرملية المنخفضة.

ووضع عدد كبير من المارة أقنعة طبية لتجنب الغبار الذي غطى المباني والسيارات بطبقة صفراء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر "استقبلت المستشفيات حالات اختناق جراء صعوبة التنفس، لكن أغلبها حالات بسيطة"، مشيراً إلى عدم وجود إحصائيات لعدد المصابين.

كما أُغلق صباح اليوم مطارا بغداد والنجف التي تستقبل آلاف الزوار سنوياً من مختلف دول العالم، وأُلغيت عشرات الرحلات الجوية.

بعد منتصف النهار، أعيد أفتاح المطارين عقب تحسن مدى الرؤيا وانخفاض تأثير العاصفة الرملية التي باتت ظاهرة متكررة في البلاد.

وتتكرر العواصف الرملية في العراق البلد شبه الصحراوي، خصوصا في فصل الربيع.

وقال المتحدث باسم دائرة الأنواء الجوية العراقية، عامر الجابري إن "السبب الرئيسي للعواصف الرملية هو قلة الأمطار وتزايد التصحر مع انعدام الحزام الأخضر" حول المدن.

ويعد العراق من أكثر البلدان عرضة لتغير المناخ والتصحر خصوصا جراء تزايد حالات الجفاف مع ارتفاع درجات حرارة التي تصل ولعدة أيام من فصل الصيف لأكثر من خمسين درجة مئوية.

وحذر البنك الدولي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، من انخفاض بنسبة 20 بالمئة في الموارد المائية للعراق، بحلول عام 2050 بسبب التغير المناخي.

إلى ذلك، توقعت هيئة الأرصاد العراقية انحسار العاصفة الترابية تدريجياً بدءاً مساء اليوم في المنطقتين الشمالية والوسطى ومن المحتمل تستمر في المنطقة الجنوبية.

المصدر: كوردستان 24 + أ ف ب + واع