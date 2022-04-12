خامنئي: المحادثات النووية "تتقدم" بشكل جيد ويتعين مقاومة الضغوط

أربيل (كوردستان 24)- قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إن المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، "تتقدم" بشكل جيد ودعا المفاوضين إلى مقاومة الضغوط.

وأضاف خامنئي أمام مسؤولين إيرانيين من بينهم الرئيس إبراهيم رئيسي إن "المفاوضات تسير بشكل جيد".

وتابع "لا تؤخروا برامجكم من أجل المحادثات النووية إطلاقاً وعليكم المضي قدماً بأعمالكم ولا ينبغي أن تدعوا أعمالكم تتأثر بنتائج المحادثات إن كانت إيجابية أو شبه إيجابية أو سلبية" بحسب وكالة "فارس" للأنباء.

وتجري إيران وقوى كبرى (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا لإحياء اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي في العام 2018، في المباحثات بشكل غير مباشر.

وأتاح الاتفاق رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض نشاطاتها النووية. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية، ما دفع إيران إلى التراجع عن غالبية التزاماتها.

وصرح خامنئي أن "الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات تمكن لحد الآن من الصمود بوجه مطامع الطرف الآخر، ونأمل بأن يتواصل هذا الأمر إن شاء الله... أمريكا التي انتهكت الاتفاق النووي وصلت إلى طريق مسدود حالياً" كما نقلت وكالة "فارس".

واتهم وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد الولايات المتحدة بالسعي إلى "طرح شروط جديدة" خلال محادثات فيينا، من دون مزيد من التفاصيل.

وعبّرت إيران الاثنين عن شكوكها في "إرادة" الولايات المتحدة التوصل إلى تفاهم لإحياء الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم عام 2015، متحدثة عن خلافات مستمرة بعد عام من المفاوضات بين طهران والقوى العظمى الستّ.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدت المفاوضات تحرز تقدّما، وقد ذهب بعض المفاوضين إلى حد الإعلان عن اتفاق وشيك، حسبما ذكرت فرانس برس.

ومن بين القضايا العالقة ما إذا كانت واشنطن سترفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة "المنظمات الإرهابية"، وهو مطلب إيراني من أجل إحياء الاتفاق.

ويقول معارضون لرفع الحرس الثوري الإيراني من القائمة، وكذلك أولئك المنفتحون على الفكرة، إن القيام بهذه الخطوة لن يكون له تأثير اقتصادي يذكر لأن العقوبات الأمريكية الأخرى ترغم الجهات الأجنبية على نبذ هذه الجماعة، وفقاً لوكالة رويترز.

المصدر: فرانس برس + فارس + رويترز + وسائل إعلام إيرانية