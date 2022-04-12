الداخلية العراقية تصدر بياناً بشأن "الانفعالات الشعبية" إزاء الحركة الصرخية

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت وزارة الداخلية العراقية اليوم الثلاثاء بياناً بشأن "الانفعالات الشعبية" إزاء الحركة الصرخية في عدد من محافظات العراق.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تتابع بحرص ومسؤولية على تعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم المجتمعي، الانفعالات الشعبية والتظاهرات التي انطلقت في عدد من المحافظات على خلفية دعوات وخطب مشبوهة تسترت برداء الدين أطلقها نفر ضال ومنحرف وتخريبي تضمنت إساءات لعقائد ومشاعر المواطنين في منحى هدفه إثارة البغضاء بين صفوف أبناء شعبنا ولتحقيق أهداف خبيثة غادرها العراقيون الى غير رجعة".

وأضافت أن "تشكيلات وزارة الداخلية أغلقت وفقاً للضوابط القانونية مقار هذه الحركة المنحرفة واعتقلت بمذكرات قضائية المنحرفين المتجاوزين على المشاعر والعقائد لينالوا جزائهم العادل أمام القضاء، وفي ذات الوقت تؤكد وزارة الداخلية أن القانون هو الطريق الوحيد للقصاص واستعادة الحقوق، وان أي ردود فعل فردية أو جماعية غير منضبطة في هذا الشأن تمثل اعتداءً مرفوضاً على النظام والقانون وهي سلوكيات مدانة قانوناً ومرفوضة من كل المرجعيات الدينية الرشيدة ولا تخدم سوى أصحاب الفتنة والمتآمرين على السلم الأهلي".

وجاء في البيان "وفي الوقت الذي تدعو فيه الوزارة الى تعاون المواطنين الكرام في كل المحافظات مع القوى الأمنية لضبط الأمن وحماية السلم فأنها ستواجه بيد النظام والقانون الساعين الى خلق الفتن او الإساءة للعقائد او المتسببين بالإضرار بالأملاك العامة والخاصة".