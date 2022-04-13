سیاسة

مجلس وزراء إقليم كوردستان يجتمع لبحث عدة موضوعات

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس الوزراء مسرور بارزاني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- قالت دائرة الإعلام والمعلومات ان مجلس وزراء إقليم كوردستان سيجتمع اليوم الأربعاء، لمناقشة عدة ملفات.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات في بيان، ان المجلس سيجتمع اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي، برئاسة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني.

وسيتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات التالية:

في الجزء الأول سيتم عرض نتائج زيارة وفد إقليم كوردستان الى العاصمة العراقية بغداد، واجتماعه مع وزير النفط في الحكومة الإتحادية.

أما في الجزء الثاني فسيتم إجراء مراجعة لآليات العمل داخل حكومة إقليم كوردستان، وذلك بإتجاه تطوير العمل وتحمل المسؤوليات وتسيير الاعمال والمهام وتنفيذ قرارات حكومة اقليم كوردستان.
وفي الجزء الثالث من الاجتماع ستتم مناقشة مسودة المنهاج التجاري الداخلي والتسجيل التجاري في اقليم كوردستان، وعرض مشروع القانون الجديد لوزارة البلديات والسياحة للتصويت عليه.

أما في القسم الأخير فستتم مناقشة اقتراح وزارة الزراعة والموارد المائية والخاص بإلغاء الرسوم الجمركية عن المواشي المستوردة خلال شهر رمضان، وذلك بسبب ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق اقليم كوردستان.

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