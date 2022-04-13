سیاسة

اعتقال 29 متهما بالتطرف الديني في عدة محافظات عراقية

author_image سوار أحمد
العراق الأمن الوطني اعتقال التطرف الديني وزارة الداخلية العراق

أربيل (كوردستان 24)- أعلن جهاز الأمن الوطني اليوم الأربعاء، اعتقال 29 متهماً بالتطرف الديني في عدة محافظات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الجهاز قوله في بيان "تنفيذاً لأوامر قبض قضائية، يواصل جهاز الأمن الوطني حملته الموسعة لملاحقة واعتقال عناصر الحركات  المتطرفة التي تحاول الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية وتهديد السلم المجتمعي".

واضاف ان "مفارز الجهاز تمكنت من القاء القبض على 29 متهماً بالانتماء إلى تلك الحركات المتطرفة في محافظات ( بغداد، ذي قار، بابل، القادسية ، المثنى ، البصرة، ميسان، واسط، النجف الاشرف)"، مشيرا الى انه "تم تدوين أقوالهم أصولياً واحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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